AMMENDAV ÜLEVAADE | Valitsus leevendas piiranguid, maskikandmise kohustus jääb siiski kehtima

Meediast käis eile õhtul läbi, et teadusnõukoda arutas maskikohustuse kaotamist ja Irja Lutsari sõnul leiti, et see võiks rakenduda 7. juunist.



Teadusnõukoja liige Krista Fischer sõnas täna Delfile: "Rõhutaks, et me ei teinud otsust, et soovitaks kohe kaotada. Pigem mõtleme, et vähemalt nädal tuleks veel oodata, kus suunas nakatumisnäitajad liiguvad. Seejärel tasuks otsustada, kas 7. juuni või jätta hilisemaks. Mina isiklikult pigem oleks ettevaatlik maskidest loobumisega. See on üsna tõhus vahend, kuna viirus levib inimeselt inimesele õhu kaudu. Võtame või käigu toidupoodi. Oled seal 20 minutit, pole väga pikk aeg maski kandmiseks. Võrreldes muude piirangutega üsna lihtne."



Ta lisas, et omaette küsimus on, kas täielikult vaktsineeritud inimene peaks maski kandma.