FOTOD | Vabaduse väljakul koguneti orkestrantide toetuseks. Korraldaja: Kalle Laaneti jutt on kummaline

Muusikud kogunesid 14.45 paiku Otsa kooli õues, kust liiguti edasi Vabaduse väljakule. Osaliste seas on professionaalsed muusikud, pedagoogid, interpreedid, muusikakoolide õpilased ja teised toetajaid. Lisaks ka kiriku ja kaplanaadi esindajad.

Kui pillid kaasas, ei jää need ometi kohvrisse – peagi hakati neid mängima.

Laanet: säästame miljon eurot

Korraldajad andsid üritusest meediale teada eile. Justkui vastureaktsioonina teavitas kaitseministeerium hommikul avalikkust, et kaitseminister Kalle Laanet tegi sise- ja kultuuriministrile ettepaneku kaitseväe- ning politsei- ja piirivalve orkestritest luua mitme koosseisuvõimalusega ühendorkester, mis jätkab administratiivselt Eesti Sõjamuuseumi koosseisus.

"Riigi majandamise seisukohast tähendab see umbes ühe miljoni eurost kokkuhoidu ning meile jääb alles professionaalne riigi orkester senisest mitmekesisemate koosseisuvõimalustega. Usun, et see on suur võit nii riiklikele struktuuridele kui ka rahvuskultuurile," ütles Laanet.

Ürituse üks korraldajatest, Euroopa Orkestrite Föderatsiooni president Jüri-Ruut Kangur sõnab Delfile, et ministri idee kõlab kummaliselt – maalitakse ette õilis nägu, aga sisuliselt on plaan õõnes.

Ta võrdleb, et muuseumi alla panek on justkui orkester matusebüroo koosseisus. "Ja kust see miljonieurone kärbe tuleb? Ikka personali arvelt," nendib ta.

Kaitseväe orkestri aastaeelarve on umbes 1,4 miljonit eurot, PPA orkestril 0,5 miljonit eurot ehk kokku 1,9 miljonit eurot. "Miljon maha, alles jääks vaid 0,9. Konkreetset lahendust pole, ikka pärast hakatakse projekti korras sisse ostma ja muu taoline. Praegustel orkestritel on ka väga erinevad ülesanded ja väga palju esinemisi," viitab ta, et koondorkester ei kataks kõike ära.

"Meie selge soov on, et kaitseväe orkester ning PPA orkester jätkaks eraldi."