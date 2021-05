Ajaleht: Soome peaminister laseb oma pere hommikusöögid riigil kinni maksta ja poekviitungid salastatakse eraasjana

Selline privileeg põhineb Soome valitsuskantselei tõlgendusel, mille järgi on peaministril ja temaga ühes leibkonnas olevatel inimestel õigus saada Kesäranta residentsis ööbides riigi raha eest hommikusööki ja külmi eineid.

Valitsuskantselei teatas, et seda privileegi on pakutud kõigile peaministritele, aga sellises ulatuses on seda pärast 2000. aastat kasutanud kõige rohkem peaminister Paavo Lipponen. Seda ka seetõttu, et pärast Lipponeni ja enne Marini on Kesärantas päriselt elanud ainult peaminister Mari Kiviniemi ja temagi alla aasta.

Lisaks Lipponenile, Kiviniemile ja Marinile on valitsuskantselei teatel Kesärantasse riigi raha eest toiduaineid ostetud ka peaminister Jyrki Katainenile, aga „väga lühikest aega”. Teised peaministrid on võinud saada hommikusöögimaterjali Kesärantas ööbimise korral.

Marini ametiajal on aga seda privileegi kasutatud üle pika aja taas nii ulatuslikult ning selle kasutamist on varjatud alates mullu kevadest või suvest salastamisotsustega.

Iltalehti teatab, et privileegi seaduslik alus on küsitav. Valitsuskantselei viitab ministrite tasustamise seaduse paragrahvile kuus, mis kõlab nii: „Peaministril on korter riigi majas, mille korrashoiu, kütte ja valgustuse ning sisustuse kulud kaetakse ja vajalik personal makstakse kinni riigi varadest.”

Toiduaineid ei mainita. Iltalehti ei ole saanud valitsuskantseleist arusaadavaid põhjendusi, miks leitakse, et Kesärantas koos perega alaliselt elava peaministri hommikusöögimaterjali peetakse riigi raha eest kinnimakstavaks.

Valitsuskantselei peab peaministri poekviitungeid saladuses. Kantselei sõnul takistab peaministri privaatsuse kaitse avaldamast, mida poest on ostetud, ja peaministri julgeoleku kaitse takistab avaldamast, kust ostud on tehtud.

Iltalehti intervjueeris haldusõiguse professorit Olli Mäenpääd ja avaliku õiguse professorit Tomi Voutilainenit, kes mõlemad leidsid, et eraviisiliselt söödava hommikusöögi koostist saab seaduse järgi pidada eraelu kaitse alla kuuluvaks.