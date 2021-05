PPA merel kalastades hukkunud isast ja pojast: tegu oli õnnetusega, politsei uurimist ei alusta

Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juht Meelis Laurmann rääkis Delfile, et hukkunud leiti kella 6.45 paiku. "Esialgsetel andmetel läksid mehed reedel kalale. Mõlemal oli nõuetekohaselt seljas päästevest," lausus ta.

Kalapaat, millega mehed merele olid läinud, leiti veest pooluppuvas asendis. Delfile on kohalikud viidanud, et väidetavalt oli paadi mootor puru, spekuleeritakse, et alus võis sõita vastu kivi.