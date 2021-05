Minskisse maanduma sunnitud Ryanairi lennuki reisija: keegi ei teadnud midagi, kõik oli kuulujuttude tasemel

„Ma tulin Ateenast. Kõik oli hästi. Me ei teadud midagi enne, kui märkasime, et lennuk lendab ümber oma telje. Umbes kell 12.45 hakkas ta tagasi pöörama. Oli imelik. Ma ei lennanud esimest korda, varem ei ole midagi sellist olnud. Siis teatati meile, et lennuk maandub Minskis,” rääkis naine.

Naise sõnul algas sagin, inimesed hakkasid seda uudist arutama, sest ei kuulnud, mida piloot veel ütles.

„Mulle tundub, et meile öeldi, et me ei maandu Minskis mitte probleemide tõttu lennukiga, vaid tehniliste rikete tõttu Vilniuses. Vähemalt mulle tundus nii. Aga võib-olla ma ei kuulnud midagi õigesti. Halvasti oli kuulda,” rääkis reisija.

„Maandumine oli kõva. Meid võtsid vastu 5-6 tuletõrjeautot, veel mingid ametkondlikud autod, 30-40 miilitsat, lennujaama töötajad, inimesed erinevas vormiriietuses,” meenutas naine.

„Keegi midagi ei teadnud. Lihtsalt see noormees hakkas paanitsema, kes pärast kadus. Ise ma seda ei näinud, istusin kaugel, teised rääkisid,” rääkis naine.

Siis hakati inimesi lennukist välja viima nelja inimese kaupa kõigi väljapääsude kaudu.

„Asjad tuli maha asetada. Siis nuusutas koer asjad üle ja tuli bussi peale minna. Mina väljusin ühena viimastest. Siis viidi meid terminali,” meenutas naine.

Terminalis seisti koridoris ja oodati passikontrolli.

„Kontrolliti passe ja asju. See võttis pool tundi kuni tunni. Siis viidi meid ootesaali,” rääkis naine.

„Kõik oli korras, mingit hirmu see ei tekitanud,” jätkas ta.

Naine rääkis, et Raman Pratasevitš talle eriti meelde ei jäänud. „Mina keskendusin lennule, sest kardan lennata. Ma nägin teda bussis, kui teda küsitleti, ja bussi juures. Aga me ei saanud millestki aru. Me ei teadnud, kes ta on. Me mõtlesime, et võib-olla olid tal mingid asjad või ta jättis midagi ütlemata,” meenutas naine.

Pärast juba tagasi lennukis räägiti naisele, et Pratasevitš võttis maski maha ja ütles: „Jätke mu nägu meelde, mind ähvardab surmanuhtlus. Te kuulete veel minust,” või midagi taolist.