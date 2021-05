Biden nimetas lennuki maanduma sundimist ja Pratasevitši vahistamist Valgevenes pööraseks intsidendiks

„Valgevene poolt Euroopa Liidu kahe liikmesriigi vahel liikunud Ryanairi kommertslennu kõrvalejuhtimine ning sellele järgnenud välismaal reisinud Valgevene ajakirjaniku Raman Pratasevitši mahavõtmine ja vahistamine on otseses vastuolus rahvusvaheliste normidega. Ühendriigid mõistavad nii lennuki ümbersuunamise kui ka sellele järgnenud hr Pratasevitši mahavõtmise ja vahistamise kõige karmimalt hukka. See pöörane intsident ja video, mille hr Pratasevitš näib olevat teinud vägivalla ähvardusel, on häbiväärsed rünnakud nii poliitilise teisitimõtlemise kui ka ajakirjandusvabaduse vastu. Ühendriigid ühinevad riikidega üle maailma, kes kutsuvad teda vabastama ning vabastama ka sajad poliitvangid, keda Lukašenka režiim on ebaõiglaselt vangistanud,” öeldakse avalduses.