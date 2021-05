Kallas ülemkogul: EL annab lisasanktsioonide ja lennupiirangutega Valgevenele jõulise vastuse

„Kahe Euroopa Liidu liikmesriigi pealinna vahel lennanud reisilennuki kaaperdamisega on Valgevene režiim toime pannud riikliku terroriakti,“ sõnas peaminister Kaja Kallas. „See viis, kuidas Aljaksandr Lukašenka režiim valitsuskriitilise ajakirjaniku vahistas, on vastuvõetamatu ning ei jää karistuseta,“ rõhutas Kallas.

Ülemkogu otsustas, et Euroopa Liit valmistab kiiresti ette ja kehtestab lisasanktsioonid Valgevene ametiisikutele ning režiimiga tihedalt seotud ettevõtetele ja töötab välja majandussanktsioonid.

Samuti kutsus ülemkogu kõiki Euroopa Liidus tegutsevaid lennuettevõtteid vältima Valgevene õhuruumi ning otsustas alustada ettevalmistusi, et keelata Valgevene lennuettevõtete ülelennud ELi õhuruumist ning takistada nende juurdepääsu ELi lennujaamadesse. „Meie riikide kodanike turvalisuse huvides on, et Euroopa Liidu lennukid Valgevene õhuruumist üle ei lendaks,“ rõhutas Kallas.