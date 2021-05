FOTOD | Veeavarii tõttu on suletud liiklus Tallinnas Mere puiesteel, Kopli trammid ei sõida

Alates Mere puiestee ja Ahtri tn ristmikust on liiklus Mere puiesteed mööda suunaga kesklinna poole suletud. Trammiliiklus (liinidel 1 ja 2) on suletud mõlemas suunas. Toimunud on veeavarii, mille likvideerimistöödega on alustatud. Liiklus taastatakse esimesel võimalusel, teatas täna hommikul AS Tallinna Vesi esindaja.