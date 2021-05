Lennukist röövitud Valgevene ajakirjanik on väidetavalt südamehädadega haiglas

Venekeelses maailmas populaarse suhtlusrakenduse Telegram kanalites kirjutatakse, et tema seisund on kriitiline. Valgevene sõltumatut Telegrami kanalit Nexta – mille looja on seesama Raman Pratasevitš - juhtiv Tadeusz Giczan teatas sellest ka Twitteris.

Meduza teatel on Ateenast Vilniusse teel olnud, ent Minskis maanduma sunnitud lennukist arreteeritud Raman Pratasevitši ema Natalia kinnitanud kuuldusi Valgevene telekanalile Belsat. Ta ütles, et kuulis sellest "meditsiiniringkonna inimestelt". Ta ütles, et pole teabe õigsuses siiski kindel.

„Romanil on olnud probleeme südamega, seepärast ei võetud teda sõjaväkke. Kui temaga on seal midagi tehtud, võib see põhjustada südameataki,” muretses ema.

Meduza teatel eitab Valgevene siseministeerium ajakirjaniku haiglas viibimist, mees olevast hoopis Minskis vanglas.

Venemaa telekanal Dožd on avaldanud video, milles näeme Raman Pratasevitšit vanglas. Raman Pratasevitš ütleb Valgevene riigimeedias avaldatud videos, et viibib Minskis eeluurimisvanglas nr 1 ja annab ülestunnistusi massirahutuste korraldamise asjus.

Protasevitš ütleb videos, et tal pole terviseprobleeme, sealhulgas südameprobleeme, ja julgeolekuametnikud kohtlevad teda "võimalikult õiglaselt".

"Nüüd jätkan ka edaspidi uurimisega koostööd ja annan tunnistusi Minskis massirahutuste korraldamise kohta," ütleb Pratasevitš videos.

Pole küll selge, millal video tehtud on, pelgalt selle avaldamise fakt ei tähenda, et praeguseks pole mees juba südamemuredega haiglasse jõudnud.

Valgevene opositsiooniliider Svetlana Tsihhanovskaja ütles varem Sky Newsile antud intervjuus, et kardab Pratasevitši piinamist.

„Olen kindel, et tingimused on kohutavad, olen kindel, et teda piinatakse, sest tal on palju teavet.”

Tsihhanovskaja sõnul peetakse 26-aastast Protasevitši Valgevene presidendi Lukašenko "isiklikuks vaenlaseks".

„Me oleme tõesti hirmul, mitte ainult tema vabaduse, vaid ka elu pärast.”