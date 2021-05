VIDEO | Kellegi surmatoov hooletus? Itaalia köisraudteeõnnetust uuritakse kui tahtmatut tapmist

Antud funikulöör ühendab kuurortlinna Stresat Mottarone mäega. Lõppjaam ehk Mottarone on merepinnast umbes 1491 meetri kõrgusel. Vagun kukkus alla circa 300 meetrit enne mäe tippu jõudmist. BBC vahendab, et see prantsatas alla ligi 20 meetri kõrguselt maapinnast. Tross purunes ning hädapidurist polnud tolku. Viimati mainitu peaks taolises situatsioonis rakenduma automaatselt.

13 inimest hukkus sündmuskohal, nende seas 2-aastane laps. Kaks väikest last viidi haiglasse, ent neist ühe elu ei õnnestunud päästa. Ellujäänu on Iisraelist pärit ja viie aasta vanune, kinnitati haiglast. Tema seisund on väga raske.

Tehnilised eksperdid tegelevad sellega, et õnnetuse põhjus välja selgitada. Prokuratuurist märgiti, et uurimist alustati paragrahvi alusel, mis puudutab tahtmatut tapmist ja hooletust. Juba võeti enda käsutusse ka köisraudteed hallanud firma Ferrovie del Mottarone dokumentatsioon. Ettevõtte advokaat ütles, et kõik vajalikud hooldustööd olla tehtud ning tehniline kontroll läbitud.

Eespool mainitud kukkumine - 20 meetri kõrgusel maapinnast - ei tundukski niivõrd tappev, ent Itaalia päästetiimi juht Matteo Gasparini kirjeldas BBCle, et tegelikkuses oli sündmuste jada õõvastav. Tross purunes ning vagun paiskus tagasi võrreldes algse sõidusuunaga. Ta põrkas vastu köisraudtee masti ning sealt omakorda prantsatas mäeveerele. Vagun käis üle katuse ning sai pidama alles siis, kui ette jäid suuremad puud.

Kohalik politseijuht Giorgio Santacroce märkis, et teised ehk terved vagunid vaadati üle ja need olla tehniliselt korras. Suurim küsimärk ongi praegu, miks hädapidur ei töötanud.

Spekuleeritakse, et põhjuseks oli tehniline probleem või inimlik hooletus. Prokuratuurist öeldi, et hetkeseisuga pole põhjust arvata, et keegi oleks tahtlikult õnnetuse põhjustanud. Hukkunute seas oli lisaks itaallastele ka Iisraelist pärit kuueliikmeline perekond. Ellu jäi neist vaid üks - eespool mainitud viieaastane laps. Viimasel on praegu haiglas toeks tädi ja õde.