Maskikohustus võib kaduda alates 7. juunist

Lutsari sõnul arutas teadusnõukoda esmaspäeval praegust koroonaolukorda ning leidis, et kohe maskide kohustust ära võtta ei saa. Samas nentis nõukoda, et kuna alanud nädalast kadus hulk tähtsaid piiranguid, näiteks tohib toitlustusasutuste siseruumides kohapeal süüa-juua, siis arutatakse maskide kohustuslikkust järgmisel esmaspäeval uuesti.

Lutsari hinnangul on võimalik, et maskikohustus kaob 7. juunist. "Kui langus jätkub ja olukord hullemaks ei lähe, siis 7. juunist saab ilmselt maskide kohustuse ära kaotada."

Ta selgitas, et maskikohustuse kadumiseks peab jätkuma senine trend. "Et just nakatumise näitajad lähevad allapoole ja koos sellega kindlasti ka väheneb haiglate koormus. Ja me ka väga loodame, et selle kahe nädala jooksul ka vaktsineeritute arv, eriti eakamates põlvkondades oluliselt suureneb," rääkis ta.