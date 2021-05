Valgevene näitas Läti diplomaatidele ust. Lõunanaabrid vastasid samalaadse käiguga

LETA vahendab, et Semanis sai riigist lahkumiseks aega 24 tundi, tema kaaskond 48. Saatkonda võib jääda ametisse vaid üks administratiivtöötaja.

Läti välisministeerium teatas seepeale, et Valgevene täitevolilist esindajat Lätis teavitati, et Valgevene diplomaadid peavad riigist lahkuma seniks, kuni kahe riigi vahelised suhted normaliseeruvad.

Läti võõrustab hetkel jäähoki MMi, kus osaleb ka Valgevene meeskond. Riias on suurelt väljas kõigi osalejate riigilipud. Eilse kaaperdamisjuhtumi taustal otsustasid Läti ametivõimud, et Valgevene ametlik riigilipp vahetatakse välja - see asendati täna Valgevene valge-puna-valge rahvuslipuga. Seda kasutati riigis peale Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ning see on peamisi demokraatliku Valgevene sümboleid.

Riia meer Mārtiņš Staķis sõnas, et nii ollakse valgevenelastega solidaarsed. Ka Läti valitsus on antud sammu kiitnud. Lätlaste hoiakuid ilmestab seegi, et Läti lennufirma AirBaltic otsustas, et ei lenda enam Valgevene kohal.

Mis aga lippu puudutab, siis Valgevene välisminister Uladzimir Makei rõhutas, et taolisel provokatsioonil peavad olema tagajärjed, vahendab Interfax. Ta pidas lätlaste sammu suisa vandalismiks.

Tasub märkida, et näiteks paari aasta sõnas Makei ühes avalduses, et Läti on Valgevenele hea naaber ja tähtis partner.

Lennuk kaaperdati

Lennufirma Ryanair lennuk startis eile Ateenast ja pidi jõudma Vilniusesse, kuid Valgevene võimud sundisid lennuki enne Leedu piiri ületamist tagasi pöörduma ja tegema hädamaandumise Minskis. Maandumise järel vahistati pardal olnud opositsiooniaktivist ja ajakirjanik Raman Pratasevitš.

Kokku oli lennukis 171 reisijat, kellest üle poole olid pärit Leedust. Reisijate seas on ka Austria, Belgia, Bulgaaria, Küprose, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Gruusia, Läti, Poola, Rumeenia, Valgevene, Venemaa ja Süüria kodanikke.