ERISAADE | Lennud Valgevenesse ja üle Valgevene lukku: pelgalt ähvardused või päriselt juhtumas?

Kui realistlik on, et teoks saavad kõige karmimad Valgevene suunas kõlanud ähvardused ehk lendude peatamine nii Valgevenesse kui ka Valgevene kohal? Selle kohta märgib Hololei, et mõeldav see on ja taolist praktikat on rakendatud varemgi ehk lennukoridore muudetud. Samas nendib ta, et kaasnevad täiendavad kulud. "Toob kaasa pikemad lennud," näitlikustab ta. Lisaks lendavad Valgevene kohal ka kaubalennukid. Firmadel on omad huvid: näiteks kasutab õhuruumi aktiivselt DHL.