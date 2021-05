ERISAADE | Lennud Valgevenesse ja üle Valgevene lukku: pelgalt ähvardused või päriselt juhtumas?

Vot seda ma ei julge mitte kuidagi spekuleerima hakata, meil ei ole fakte välja pakkuda. Loomulikult lendur jälgib neid neid soovitusi, mida lennujuht talle annab, see on seal täiesti normaalne. Teiseks ma ütleks, et kõik riigid, kes on ühinenud Chicago konventsiooniga, mis reguleerib rahvusvahelisi lende, peavad tagama lendude ohutu ülelendamise oma territooriumist. See on üks üks fundamentaalsemaid sambaid üldse. Kogu rahvusvahelise tsiviillennunduse süsteemid ja lennujuhtide kontroll on selleks, et tagada turvalisus, mitte selleks, et võtta kontroll lennuki üle või sundida ta maanduma. Kolmandaks, lennu kapten mõtleb sellises olukorras esimesena selle peale, kuidas tagada lennureisijate ohutus ja turvalisus.

Kui nüüd spekuleerida, siis mismoodi need asjad võisid nii lennujuhtimiskeskuses kui ka lennukis kohapeal välja näha, et kogu see sündmuste jada?

No see on ikka päris pretsedenditu, et viimastest aastakümnetest selliseid juhtumeid ei meenu, eriti veel Euroopa õhuruumis. Aga ajaloost muidugi muidugi leiab selliseid juhtumeid ühel või teisel põhjusel, nii et selles mõttes pole miskit miskit täiesti pretsedenditut tsiviillennunduse ajaloos.

Kas ma saan õigesti aru, et loogiline reaktsioon teatele, et lennukis on pomm, oleks olnud ikkagi Vilniusesse kohale lennata?

Mitte ilmtingimata. See sõltub jällegi täpselt selle ajast ja kohast, kõige mõistlikum on kuulata lennujuhtimise soovitusi. Reeglina kasutatakse selleks lähimat lennujaama jah. Hästi oluline on kõikide detailide välja selgitamine. Me ei tea, millal algas täpselt lennujuhtide ja lennumeeskonna vaheline side, mida täpselt öeldi. Kõik see informatsioon on vajalik ikkagi kõigepealt kindlaks teha, enne kui saab mingisuguseid lõplikke järeldusi teha, mis täpselt juhtus. Selleks on olemas muidugi ka nõndanimetatud mustad kastid, ehk siis informatsioon, mis salvestab kogu lennuki teekonna, iga tema sammu iga sekundi jooksul ja, ja loomulikult peaksid olemas olema ka siis lennukikabiinis toimunud vestlused lennujuhtide ja meeskonna vahel. Kõik see informatsioon on vajalik, et pilt kõikidest kildudest kokku panna.

Kas täna saab juba öelda ka, et milliseid seadusi või reegleid täpsemalt rikuti?

Ma pean jälle seda sama mantrat kordama, et et detailid tuleb selgeks saada. Kindlasti võiks täna väita, et antud juhul on näiteks rikutud Chicago konventsiooni artikkel kolme, mis väga selgelt ütleb, et relvasid ei tohi kasutada tsiviillennukite vastu. Võib ka arvata, et et Valgevene on täitnud vääralt lennujuhtimisega seonduvaid kohustusi.

Lähematel päevadel ja kuudel arutatakse, milliseid sanktsioone Valgevene suhtes kehtestada. Kas lennundusvaldkonna siseselt on ka otsustamise kohti, et et mis nüüd edasi, et kas vaba maailma lennukid peaksid üldse üle Valgevene lendama või mitte?