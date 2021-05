Lavrov: Minsk näitab Ryanairi lennuki intsidendiga seoses üles mõistlikku lähenemist

„Me astume välja selle eest, et hinnata seda olukorda mitte tulise peaga, mitte kiiruga, kogu olemasoleva informatsiooni alusel, seda enam, et Valgevene välisministeeriumi esindaja tegi põhjaliku avalduse,” ütles Lavrov, vahendab Interfax.

„Ma arvan, et see on absoluutselt mõistlik lähenemine, ja veel rõhutati, et Valgevene on valmis esitama kõik vajalikud materjalid, mis kinnitavad, nagu öeldi, et vastavad lennundusvõimud tegutsesid rahvusvaheliste reeglite raames,” ütles Lavrov.