VIDEO | Naksti autopeeglid küljest! Pirital ja Peetris teatati enam kui paarikümnest taolisest vargusest

Põhja prefektuuri nädalavahetuse infos kajab vastu sarnane muster. Mõned näited:

22. mail teatati, et Piritalt Pune teelt on varastatud sõiduki Audi A7 mõlemad peeglid. Vargusega tekitati varalist kahju summas 2000 eurot. Lisaks on auto paremale uksele tekkinud kriimustus, millega tekitati kahju 1500 eurot.

Samast kandist Vahulille teelt on sõidukilt Mercedes-Benz varastatud mõlema küljepeegli klaasid. Kahju kokku umbes 1000 eurot. Metsakooli teelt varastati omakorda sõiduki Porsche küljepeegli klaasid. Kahju ligikaudu 300 eurot.

Loo juures olev video on tehtud just sealkandis. On näha, et suli saabus elektritõukerattaga, ühes näiteks ka kruvikeeraja. Ööpimeduses varjus tegutses ta parkimisplatsil segamatult ja nobedalt.

Ida-Harju politseijaoskonna juhtivuurija Jan Lants sõnas Delfile, et tänaseks on neile nädalavahetuse jooksul teatatud rohkem kui kahekümnest sõidukite peeglite vargusest ning hetkel käib töö sündmuskohtadel.

"Esialgu on teada, et varastatud on erinevate automarkide peegleid ning meile teadaolevalt on vargused toime pandud Pirita linnaosas ning Rae vallas Peetris. Täname kõiki ohvreid, kes on meile vargusest teatanud ning eriti suureks abiks on alati, kui korter- ja eramajadel on valvekaamerad, mille pilt võib oluliselt politseitööd lihtsamaks teha," märkis ta.

"Soovitame ka oma maja küljes olevaid kaameraid regulaarselt kontrollida veendumaks, et kõik töötab ja salvestamine toimib," lisas Jants.

Praeguse seisuga kedagi kahtlusalusena kinni pole peetud.