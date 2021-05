Naksti autopeeglid küljest! Pirital ja Peetris teatati enam kui paarikümnest taolisest vargusest

22. mail teatati, et Piritalt Pune teelt on varastatud sõiduki Audi A7 mõlemad peeglid. Vargusega tekitati varalist kahju summas 2000 eurot. Lisaks on auto paremale uksele tekkinud kriimustus, millega tekitati kahju 1500 eurot.

"Esialgu on teada, et varastatud on erinevate automarkide peegleid ning meile teadaolevalt on vargused toime pandud Pirita linnaosas ning Rae vallas Peetris. Täname kõiki ohvreid, kes on meile vargusest teatanud ning eriti suureks abiks on alati, kui korter- ja eramajadel on valvekaamerad, mille pilt võib oluliselt politseitööd lihtsamaks teha," märkis ta.