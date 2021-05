Maria Jufereva-Skuratovski: Lukašenka on agressiooni kasutav diktaator

Ta sõnas Vene Delfile, et on vaja mõista olukorra täpsemat tausta, aga praegu paistab, et Valgevene režiimi käitumine ületab tavamõistuse piire. "Kahjuks 21. sajandi Euroopas seisame silmitsi olukorraga, kus diktaator Aljaksandr Lukašenka lubab endale agressiooni kasutamist. Tsiviillennuki vastu kasutatakse isegi hävituslennukit."