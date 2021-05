Kersti Kaljulaid Valgevene juhtumist: lennuki kaaperdamine on midagi uut isegi kogenud diktaatorite arsenalis

"Ükski Euroopa Liidu kodanik ei saa kahjuks enam pidada Valgevenet turvaliseks piirkonnaks ei maal ega õhus. Seepärast pean mõistlikuks ka igasuguse transiidi lõpetamist läbi Valgevene. Nagu sanktsioonid ikka, mõjutab see paratamatult ka Euroopa Liidu liikmesriike, meie ettevõtjaid ja inimesi, aga me ei tohi riskida inimeste eludega. Eilne päev näitas, et see oht on reaalne," sõnas Kaljulaid.