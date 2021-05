Kersti Kaljulaid Valgevene juhtumist: lennuki kaaperdamine on midagi uut isegi kogenud diktaatorite arsenalis

"Varjamatu riiklik terroriakt, lennuki kaaperdamine – see on midagi uut isegi kogenud diktaatorite arsenalis. Muu maailm peab lõpetama Valgevene režiimi kohtlemise siidkinnastes ning peame kasutama kõiki meie käsutuses olevaid rahumeelseid vahendeid selle režiimi survestamiseks. Eilne intsident, millega pandi ohtu 171 reisija elu ning mille tulemusel rööviti pardalt vähemalt kaks isikut, ei tohi jääda karistuseta," ütles president Kaljulaid pärast kohtumist oma Balti kolleegidega.

"Ükski Euroopa Liidu kodanik ei saa kahjuks enam pidada Valgevenet turvaliseks piirkonnaks ei maal ega õhus. Seepärast pean mõistlikuks ka igasuguse transiidi lõpetamist läbi Valgevene. Nagu sanktsioonid ikka, mõjutab see paratamatult ka Euroopa Liidu liikmesriike, meie ettevõtjaid ja inimesi, aga me ei tohi riskida inimeste eludega. Eilne päev näitas, et see oht on reaalne," sõnas Kaljulaid.