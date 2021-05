Keskerakonna linnapeakandidaat Pärnus on Andrei Korobeinik

Aastakonverentsil osalenud Keskerakonna esimees Jüri Ratas mainis, et Keskerakonna Pärnumaa piirkonna eesmärgiks on tugevad nimekirjad mitte ainult Pärnu linnas, vaid ka teistes omavalitsustes. "Meil on võimekad inimesed Toris, Häädemeestel, Saardel. Valimised ei tule lihtsad, kuid usun, et Keskerakonnal on võimalik enda positsioone Pärnumaa omavalitsustes tugevdada," lausus Jüri Ratas.