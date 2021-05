Valgevene välisministeerium: Ryanairi lennuki intsident on meelega politiseeritud ja süüdistused alusetud

„Selle asemel kõlasid viivitamatult jälle loosungid sanktsioonide kohta. Me kutsume neid, kes on sellele pahelisele praktikale andunud, ikkagi mõtlema reeglitele ja reisijate ohutusele, kõike rahulikult analüüsima, ootama ära kompetentsete ekspertide järeldused. Sest ainult sellel alusel saab teha kas või mingisuguseid tähelepanu väärivaid järeldusi,” lausus Glaz.

„Ma olen veendunud, et antud küsimuses võime me garanteerida täieliku läbipaistvuse, vajaduse korral kaasata eksperte ja demonstreerida kõiki materjale, et välistada laim,” ütles Glaz.