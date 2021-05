29-aastane vang sooritas enesetapu

Uuringus toodu põhjal võib järeldada, et kõrgest protsendist hoolimata on vaimse tervise häired kinnipidamisasutustes aladiagnoositud, nagu ka ühiskonnas laiemalt. Diagnoositud häireid esines noorematel vangidel rohkem – ligi pooltel 20–29-aastastest.

Uuringu sõnul on välja arvutatud, et kinnipidamisasutuses toimunud enesetapp mõjutab keskmiselt 100 inimest, alates asutuse töötajatest, teistest kinnipeetavatest, lõpetades lähedastega ja sõpradega. Kuigi enesetappe esineb vanglates vähem, on enesevigastamisi on olnud märksa enam, umbes 100–170 juhtumit aastas.