Kurikuulus Meelis Kaldalu on tagaotsitav seoses ERR-i stuudiole tehtud pommiähvardusega

Meelis Kaldalu Foto: Andres Putting

Lõuna prefektuur kuulutas Meelis Kaldalu tagaotsitavaks avaliku korra raske rikkumise ehk ERR-i stuudiole pommiähvarduse tegemise tõttu, mille kohtumenetlusest ta kõrvale hoiab. See tähendab, et kriminaalmenetluses on vajaminevad toimingud tehtud ja uurimine jõudnud nüüdseks kohtusse, ent mees hoiab käimasolevast kohtumenetlusest kõrvale, kinnitati politseist.