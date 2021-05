Soome välisminister pärast Valgevene kolleegiga rääkimist: seletused olid väga puudulikud

Valgevene sundis eile Ateenast Vilniusse teel olnud Ryanairi reisilennuki Minskis maanduma. Vahistati lennukis olnud ajakirjanik ja opositsiooniaktivist Raman Pratasevitš. Valgevene uudisteagentuuri BELTA teatel tuli käsk Valgevene presidendilt Aljaksandr Lukašenkalt endalt, vahendab Yle Uutiset.

Maandumise põhjuseks teatati pommiähvardus, mis ei pea paika.

„Valgevene seletused on väga puudulikud. Ta viitas pommikahtlustele ja ma küsisin, kuidas on võimalik, et reisija jääb nende lennujaamas võimude sundimise peale lennukist maha. Sellist asja tavalise pommikahtlusega seoses ju ei juhtu, see tundub küll väljamõeldud asjana,” ütles Haavisto Yle televisiooni hommikusaates.

Haavisto nimetas juhtunut vapustavaks ja ütles, et on olnud kontaktis Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrelliga ja usub, et asja arutatakse ka täna Euroopa Liidu tippkohtumisel.

„See on täielikult kõigi lennundusreeglite ja ohutusküsimuste vastane. See on ju tavatu, kui ühe Euroopa riigi õhuruum ei ole enam ohutu,” ütles Haavisto.