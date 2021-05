GRAAFIKUD | Ööpäevaga tuvastati vaid 77 koroonaviirusega nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 36 inimesel. 30 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 10, Pärnumaale 9, Tartumaale 6, Valga ja Viljandimaale 5, Valgamaale 2 ja Lääne-Virumaale 1 uut nakkusjuhtu. Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Põlva-, Rapla- ja Saaremaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 3 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 250,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,3%.

24. mai hommikuse seisuga viibib haiglas 187 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 30 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 17 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati haiglates kokku 17. Koju saadeti 2 inimest, 1 inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,8% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 133 inimest (71%).

Ööpäeva jooksul suri üks koroonaviirusega nakatunud inimest: 82-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1241 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 7743 COVID-19 haigusjuhtumit 7398 inimesega.

24. mai seisuga on tervenenud 121 114 inimest. Neist 79 508 inimese (65,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 41 606 inimese (34,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Ööpäeva jooksul manustati 3729 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 437 731 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 226 105 inimesel, kokku on manustatud 640 813 vaktsiinidoosi. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 65%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.