Valgevenes kaaperdatud lennuki reisijad: hävitajad saatsid meid Minskini ja pärast Leedu piirini

„Me ei teadnud, mida teha, nad kontrollisid meie kohvreid ja samal ajal vahistasid (Pratasevitši),” rääkis reisija. Ta märkis, et teiste reisijate silme all füüsilist vägivalda ei tarvitatud.

Veel üks mees rääkis, et kõik on väga väsinud.

„Sellist banditismi, sellist inimeste mõnitamist pole enam ammu näinud. Kui lennuk hakkas laskuma, kui me Minskile lähenesime, ei selgitanud keegi meile midagi. Kui meid viidi pimedasse tunnelisse ja me pidime väikeste lastega tund aega ootama, siis kuus tundi luku taga istuma. Siis saad aru, et selline asi toimub samas kõrval, mida tähendab vabaduse ja demokraatia puudumine. Kui hea, et me ei ole enam seal,” rääkis mees.