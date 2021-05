Dieediarst Edvardas Grišinas: toitumise valdkonnas võib ghee’d nimetada vedelaks kullaks

Tuginedes Vana-India allikatele, on ghee’l pikaajalisust tagavad omadused, see parendab seedimist, aktiveerib ainevahetust ja närvitegevust. Juba vanadel aegadel uskusid inimesed, et sellel võil on oma roll puhtas, tasakaalustatud ja tervislikus toitumises.

Selitatud võil on seegi eelis, et see sobib ka laktoositalumatutele ja neile, kes on allergilised piimavalgu (kaseiini) suhtes. See tähendab, et ghee’d võivad tarvitada ka taimetoitlased. Saulutė Golden Ghee on ka vitamiinide allikas. See või sisaldab A-vitamiini (749 µg / 100 g 94 % RMV) ning E-vitamiini (1,9 mg / 100 g 16 % RMV). See on eriti puhas toode, sest tootmise käigus ei kasutata toiduvärve ega säilitusaineid. Samuti ei sisalda see või lisatud suhkrut. Koostises on ainult üks aine.