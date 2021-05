Minskis lennukist maha võetud Valgevene ajakirjanik: siin ootab mind surmanuhtlus

Eile Ryanairi reisilennuki kaaperdamise abil Minskis vahistatud Raman Pratasevitš on 1995. aasta 5. mail sündinud Valgevene ajakirjanik ja opositsiooniaktivist, kelle peamine teene on Telegrami kanali Nexta asutamine. See on olnud üks põhilisi diktaator Aljaksandr Lukašenka vastaseid proteste kajastanud kanaleid.