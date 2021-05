Lukašenka propagandakanal: Valgevene kaitses Euroopat, president andis isikliku käsu lennuk vastu võtta

„Kuigi marsruudi screenshot’i järgi on näha, et lennuk oli peaaegu piiri kohal, pöörduti Minski poole, et lennuk vastu võetaks. Siin kanti olukorrast ette presidendile. Lukašenka andis tingimusteta käsu: lennuk ümber pöörata ja vastu võtta. Selles olukorras on kõige tähtsam inimeste ohutus ja elud!” teatas Pul Pervogo.