Leedu valitsus hakkab taotlema Valgevene õhuruumi sulgemist rahvusvahelistele lendudele

Eile levitatud teates öeldakse, et Valgevene tegevus näitab, et selle riigi õhuruum ei ole kellegi jaoks ohutu, ning Leedu kavatseb nõuda rahvusvahelise üldsuse selget ja kompromissitut vastust, vahendab Leedu Delfi.

„EL peab kasutusele võtma mõjusad meetmed kõigi isikute kaitseks, ükskõik millise riigi kodanikud nad ka ei oleks, kui neid ähvardab režiimi ebaadekvaatse tegevuse tõttu oht. Koos rahvusvaheliste partneritega taotleme me seda, et Valgevene õhuruum suletaks rahvusvahelistele reisidele. See, mis täna juhtus, on väljaastumine mitte ainult Leedu vastu, vaid signaal kogu Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks,” öeldakse avalduses.