VIDEO | Valgevene režiimi poolt ennist kaaperdatud lennuk jõudis viimaks Vilniusesse

Teine reisija ütles meediale, et relvastatud Valgevene julgeolek otsis läbi kõik reisijad. "Olime segaduses, kuna meie pagasit otsiti läbi, aga samal ajal tegelesid nad ka ajakirjaniku vahistamisega." Mehe sõnul vaatas ta Protasevitšile silma ning nägi, et too oli eesootava vahistamise tõttu väga hirmul. Varem teatas Leedu Delfi, et ajakirjanik oli kaasreisijatele öelnud, et teda ähvardab Valgevenes surmanuhtlus.