Leedu president Nausėda: meil on naaber, kes eirab nii seadusi kui üldinimlikke norme

Nausėda sõnul kasutati lennuki teelt kõrvalesuunamise ettekäändena pommiähvardust. Presidendi sõnul tuleb juhtunut käsitleda inimröövina, mille läbiviimiseks kasutati sõjalist jõudu ja valesüüdistusi. “Tuleb märkida, et sellised rünnakud [Valgevene] opositsiooni vastu on muutunud süstemaatiliseks ja paistavad olevat osa ühtsest plaanist,” lisas president. Ta meenutas, et sel nädalal toimus haarang ka Valgevene suurimas uudisteportaalis Tut.by, mis on nüüdseks suletud.