VIDEO | Surmasõit: Itaalias hukkus köisraudteeõnnetuses 13 inimest

BBC kajastab, et antud funikulöör ühendab kuurortlinna Stresat Mottarone mäega. Piltidelt on näha, et vagun maandus mäe küljel metsatukas. Lõppjaam ehk Mottarone on merepinnast umbes 1491 meetri kõrgusel. Vagun kukkus alla circa 300 meetrit enne mäe tippu jõudmist, vahendab kohalik meedia.

Kokku mahuks ühte vagunisse 40 inimest ja üks sõit kestab umbkaudu 20 minutit. Teadaolevalt oli sedapuhku vagunis 15 inimest. Neist 13 hukkus. Haiglasse viidi kaks väikest last.

Õnnetuse täpsed põhjused on selgitamisel. Praegu on teada, et köis purunes ja vagun kukkus alla. Maapinnal lendas see veel üle katuse. Osa ohvreid olid päästjate saabudes vrakis sees, osa tükk maad eemal. Hukkunute seas on välismaalasi.

Itaalia peaminister Mario Draghi sõnas, et tegu on traagilise õnnetusega ning ta avaldab hukkunute lähedastele kaastunnet. Samuti on tema mõtted viga saanud laste ja nende peredega.

Antud köisraudtee avati 1970. aastal. 2014-2016 oli see ajutiselt suletud, kui viidi läbi hooldustööd. Ka koroonapuhangu ja rangete piirangute aegu ei hoitud seda käigus ning taasavati alles hiljuti.