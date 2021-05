Uuring: AstraZeneca ja Pfizeri vaktsiinid annavad India tüve vastu tugeva kaitse

Vaktsiinid pakuvad India tüve eest samaväärset kaitset kui Briti variandi puhul. Oluline on aga saada mõlemad doosid, sest pärast kolme nädala möödumist esimesest süstist on efektiivsus India tüve vastu üksnes 33%, vahendab BBC.

Teise annuse järel tõuseb Pfizeri vaktsiini efektiivsus sümptomaatilise haiguse ennetamisel 88% ja AstraZeneca vaktsiini efektiivsus vähemalt 60%-ni.

Inglise rahvaterviseameti (PHE) esindaja ütles, et vaktsiinide efektiivsuse erinevus pärast teist annust võib olla seletatav asjaoluga, et AstraZeneca teise annuse kasutuselevõtt oli hilisem kui esmalt heaks kiidetud Pfizeri vaktsiini puhul. Teisalt tuleb andmetest välja ka see, et AstraZeneca vaktsiini puhul võtab maksimaalse kaitse saavutamine lihtsalt kauem aega.

Suurbritannia tervisekaitseagentuuri (HPA) tegevjuht dr Jenny Harries ütles BBCle, et uuring on "esimene tõeline tõend vaktsiini efektiivsusest" India variandi vastu, näidates, et vaktsiin on kahe annuse järel sama efektiivne kui Briti tüve vastu.

"Otsene sõnum on - hankige endale teine ​​annus," märkis ta.

Küsimusele Pfizeri ja AstraZeneca vaktsiinitulemuste lahknevuse kohta vastas Harries, et võtmeteguriks on see, et "erinevad vaktsiinid anti veidi erinevatele inimrühmadele".

Ta selgitas, et "Pfizeri vaktsiin võeti esialgu kasutusele näiteks tervishoiutöötajate kaitsepookimiseks". "Viimased kippusid olema nooremad inimesed," selgitas ta.

Harries rõhutas, et "mõlemad vaktsiinid on tõesti head" ja andmeid täpsustatakse veelgi.

Teadmine, et Pfizeri ja AstraZeneca vaktsiinid pakuvad pärast teist annust nii tugevat kaitset India variandi vastu, on tervishoiuekspertide sõnul aga rahustav, arvestades, et eelduste kohaselt saab see peagi domineerivaks tüveks.