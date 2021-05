Indiat vaevab koroonaga kaasnev eluohtlik seenhaigus, mis sunnib nakatunutelt silmi eemaldama

Tavaliselt haruldane mukormükoos, mida nimetatakse ka “mustaks seentõveks”, lõpeb 50 protsendil juhtudest surmaga. Osa inimesi pääseb aga eluga üksnes ühe või mõlema silma kirurgilise eemaldamise korral, sest see aitab vältida hallituse jõudmist ajju, vahendab uudistekanal BBC.

Teadmata põhjustel on hakanud mukormükoos viimasel ajal Indias epideemiliselt levima ja seda just COVID-19ga nakatunute ja haiguse läbipõdenute seas. Tänaseks on teada enam kui 8800 “musta seentõve” juhtumist, ent arvestades India tervishoiusüsteemis valitsevat keerulist olukorda, võib tegelik haigestunute arv olla oluliselt suurem.