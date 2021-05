Krisli Melesk vallutas esimese eestlannana Everesti tipu. Alar Sikk: palavad õnnitlused! Krisli näol on tegemist tugeva tegijaga

Mägironija Alar Siku silmis on Krisli üks kõva tegija.

"Palavad õnnitlused, väga tore," sõnas 2003. aastal esimese eestlasena Džomolungma otsa roninud Alar Sikk rõõmsa uudise peale. "Krisli näol on tegemist väga tugeva tegijaga. Olen temaga koos varasemalt käinud Kazbegil ja Ancocagual."

Tippu jõudmist hindas hulganisti kogemust omav Sikk sedavõrd raskemaks, et teadaolevalt kimbutas Krisli gruppi mäel viibides ka koroonaviirus, mis tema silmis võis kõvasti moraali ja mägironijate jõudu negatiivselt mõjutada. Teine eestlanna, Katrin Merisalu, pidi just nimelt koroonasse haigestumise tõttu tippu ronimisest loobuma ja alustama varasemalt laskumist.

View this post on Instagram

Säärasel skaalal ettevõtmine on teadaolevalt väga kulukas - Krislil tuli koguda rahastust oma eesmärgi täideviimiseks läbi tuntud ühisrahastuplatvormi. Seal mainis eestlanna, et tegemist on ühe tema suure eesmärgiga: olla esimene Eesti naine, kes jõuab maailma kõige kõrgema mäe otsa.