Krisli Melesk vallutas esimese eestlannana Everesti tipu. Alar Sikk: palavad õnnitlused! Krisli näol on tegemist tugeva tegijaga

Džomolungma tippu pürgivate seas on tänavu teatavasti koroonaviirus teinud suurejoonelist laastamistööd: kuigi ronijad ei pääsenud mäele ilma negatiivse PCR-testita, siis kohalikud šerpad pole pidanud proove andma. Viimasest asjaolust lähtuvalt on jõudnud viirus mägironijate ja nende tugipersonalini - mäelt on tulnud päästa eluohtlikus olukorras olevaid ekspeditsioonilisi ning haiguse kulg raskendab niigi keerukat ettevõtmist veelgi enam. Huffington Post'i andmetel on Džomolungma mägironijate ja nende toetuspersonali seas vähemalt 100 koroonapositiivset juhtumit, tegelikku arvu peetakse aga 1,5 kuni 2 korda suuremaks. Sel hooajal anti luba maailma kõrgeima mäe otsa ronimiseks 408 inimesele, keda toetavad omakorda mitusada šerpadest giidi ja muud toetavat personali.