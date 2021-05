Broneerimisrallil tempo aeglustunud: vaktsineerimiseks vabu aegu üle Eesti, digiregistratuuris järjekorda pole

Kui esmaspäeval avati vaktsineerimine kõigile alates vanusest 16, siis järgnes paras kaos. Õhtul oli kohati järjekorras üle 50 000 inimese.

Seejärel otsustati, et uued ajad lisatakse edaspidi nädalavahetuseti.

Eile hommikul olid küll järjekord, ent päeva peale olukord rahunes. Näiteks praegu digiregistratuuri sisse logides ootama ei peagi.

COVID-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa sõnas Delfile, et kell 9 seisuga on alates eile hommikul kella 9-st tehtud 22 207 broneeringut. "Vabu aegu on praegu saadaval Harjumaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Saaremaal, Tartumaal. Mõned üksikud ajad ka Viljandimaal, Valgamaal, Põlvamaal ja Jõgevamaal. Kokku üle 6000 aja," lisas ta.

Aega saab broneerida lehel www.digilugu.ee või riigi infotelefonil 1247 (töötab kell 8-20). Vaktsineerimisi viiakse läbi nii haiglates, vaktsineerimiskeskustes, haiglate juurde tehtud vaktsineerimispunktides kui ka perearstide juures.

Vaktsineerimisjuht Marek Seer sõnas sel nädalal Delfile, et hetkel on jõus riiklik plaan, et juuni lõpuks on kõik soovijad vähemalt ühe doosi saanud. "Minu unistus on, et tarne aina kasvaks. Loodame, et kõik peab paika."

Kiik: peame säilitama valvsuse

Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud 434 398 inimest, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 225 352 inimesel. Täiskasvanud elanikkonnast on vaktsineeritud 40,3 protsenti, kõigist üle 70-aastastest inimestest on saanud vähemalt ühe kaitsesüsti 65,3 protsenti.

"Viiruse levik on Eestis selges langustrendis ja enam kui 430 000 inimest on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 haiguse eest kaitstud. Tunnustan kõiki terviseteadlikke valikuid teinud inimesi, pühendunud tervishoiutöötajaid ning vaktsineerimise korraldajaid. Laialdane kaitsesüstimine on aidanud vähendada haiglakoormust ning võimaldanud järk-järgult piiranguid leevendada," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. "Selleks, et vähendada viiruse uue laine riski peame säilitama valvsuse ja jätkama elanikkonna vaktsineerimisega kõigis maakondades. Mida enam on meie hulgas kaitsesüstitud inimesi, seda kiiremini saame naasta harjumuspärase elu juurde."