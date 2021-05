FOTOD ja VIDEO | Sõjaväepolitsei ajateenijad eskortisid Poola liitlaste rannakaitseüksuse Hiiumaale

„Peame olema valmis reageerima igasugustele olukordadele. On see siis tsiviilolukorras mõni liiklusõnnetus, mis takistab meie teed või kontakt vastasega sõjaolukorras,“ ütles sõjaväepolitsei rühmaülem nooremseersant Marko-Raul Peetersoo.

Poola üksus osaleb koos Eesti mereväega esmaspäeval algavas Kevadtormi õppelahingute faasis. Esimesel nädalal paiknevad üksused Hiiumaal hajutatult, et harjutada koostöötegevusi laevadega merel ning lahingtegevustena maismaal. Mereväe üksused loovad olukorrapildi merel ja peavad Hiiumaa lähistel merelahinguid koostöös õhuväega.

Õppusel Kevadtorm osaleb tänavu ligi 7000 inimest. Eesti kaitseväest löövad kaasa nii maaväe, õhuväe kui ka mereväe üksused, lisaks on osalemas 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Peamisteks õppivateks üksusteks on 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Õppus Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada kaitseväe erinevate üksuste koostööd. Võrreldes tavapäraste oludega on õppusel tänavu koroonaviiruse levikust tingitud põhjustel vähem reservväelasi, sedapuhku osaleb õppusel ligikaudu 350 reservväelast.