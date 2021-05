FOTOD | Tammsaare pargis avaldati meelt Palestiina toetuseks. Korraldaja: oleme teadlikud, et teema on tundlik

"Meie eesmärk oli selge: soovisime tõsta teadlikkust teema kohta ja näidata solidaarsust palestiinlastega, kes praegu kannatavad," sõnas Ockba. "Kohale tuli väga erineva taustaga inimesi, eestlasi oli valdavalt 60-70%, ülejäänud osalejad olid erinevatest rahvustest. Kokku tuli ilmselt umbes sadakond inimest. Mul on hea meel, et massi ei tulnud COVID-i tõttu."

"Jutt oli piisavalt tasakaalukas," andis Ockba hinnangu. "Rahvas kogunes poolringi ja kuulas. Oli näha, et inimesed tahtsid kuidagimoodi näidata meeleolu asja suhtes ning mul on hea meel, et seda tehti rahulikult."

Ockba nentis, et teema on tundlik ja sellest ollakse korraldajate poolel vägagi teadlikud, ent siiani on olnud "eestilik rahumeelsus valdav" - mõttevahetused on toimunud rahulikult.