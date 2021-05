Reformierakond plaanib ühendada Tallinnat riigikeelse hariduse ning vanuritele ja noortele raha laialijagamisega

"Tallinna senine juhtimine on meie pealinnast teinud Euroopa ühe kiiremini lõhestuva pealinna. Üks selle juurpõhjusi on hariduslik lõhestatus, kuid mitte ainult. Lisaks ühtsele hea kvaliteediga riigikeelsele ja kohatasuta haridusele vajavad põhimõttelisi muutusi senine linnaplaneerimine, transpordikorraldus ja linnaruumi ülesehitus tervikuna, kui nimetada mõned valdkonnad," ütleb Michal. "Ühendatud pealinnas oleme koos tugevamad kui igaüks eraldi. Tallinna inimesed väärivad enamat kui Lasnamäe vaatega Keskerakond. Meil on olemas ideed, kuidas ühendada põlvkonnad, keeleruumid, kogukonnad ja erinevad liikumisviisid tervikuks ning kujundada seeläbi Tallinnast 21. sajandi pealinn. Nende mõtete üle soovimegi tallinlastega arutada ja saada tagasisidet, et plaane veel paremaks teha," lisab Michal.