Reformierakond plaanib ühendada Tallinnat riigikeelse hariduse ning vanuritele ja noortele raha laialijagamisega

Oravate Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal sõnas, et Tallinna näol on tegemist ühe Euroopa kõige lõhestunuma pealinnaga. Ta märkis, et Ühendatud Tallinna kava eesmärgiks on lõhestatust vähendada ning tagada tallinlastele pikem, kvaliteetsem ja tervem elu paremas keskkonnas.