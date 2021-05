GRAAFIK | Rootsi, Läti ja Leedu püsivad Euroopa koroonastatistika tipus

Kui arvestada viimase seitsme päeva keskmisi uusi nakatumisjuhtumeid miljoni elaniku kohta, leiab Rootsi näitajaga 385 Euroopas esimeselt, Leedu 333-ga teiselt, Läti 259-ga viiendalt kohalt. Eestis, kus see näitaja jõudis märtsis kerkida maailmas toona esikohta tähistanud 1140-ni, on see hetkel 185, Euroopas kokku 97.