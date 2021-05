Ilja ei osanud öelda, mis plaanid rahvusooperi töötajatel seoses kohtuotsusega on. “Kindlasti on neid, kes on otsusega rahul, aga ka neid, kes tunnevad, et õiglus jäi saavutamata. Üks pikk ja kindlasti mitte kerge teekond on asjaosalistel läbi käidud. Loodan et me kõik oleme sellest midagi õppinud.”