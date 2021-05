Häid uudiseid vaktsineerimisrindelt: oleme poolel teel eesmärgi täitmiseni

Marek Seer Foto: Tiit Blaat

Terviseameti andmeil on Eestis vaktsineeritud 39,4 protsenti täisealisest elanikkonnast. Eesmärgiks on seatud, et suve lõpuks oleks kaitsepoogitute hõlmatus 70 protsenti, seega on üle poole eesmärgist täidetud. Seer ei arva siiski, et tasuks jääda loorberitele puhkama.