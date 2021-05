VIDEO | Mis rahu? Iisraeli politsei ajas relvarahu tähistavad palestiinlased jõuliselt laiali

Hamasi rahvusvaheliste suhete nõukogu esindaja Basem Naim ütles aga BBC-le, et on relvarahu kestmise suhtes skeptiline.

Gazas on sealse Hamasi kontrollitud tervishoiuministeeriumi andmetel hukkunud vähemalt 232 inimest, sealhulgas üle saja naise ja lapse. Iisraeli väitel on hukkunute hulgas vähemalt 150 võitlejat.

Iisraelis on hukkunud 12 inimest, sealhulgas kaks last. Iisraeli teatel on Gazast välja lastud umbes 4000 raketti.