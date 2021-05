Nädalalõpul on ilm pilves ja vihmane

Ilmateenistuse teatel on eelseisval ööl ilm pilves, sajab hoovihma ning kohati esineb udu.

Õhutemperatuur on öösel kahe ja kuue kraadi vahel ning sisemaal langeb temperatuur kohati 0 kraadi lähedale, rannikul kuni 8 kraadi. Puhub edela- ja lõunatuul ning öö hakul võib tuul olla puhanguti kuni 14 meetrit sekundis.

Laupäeva päeval esineb hoovihm ja temperatuur on 13-17 kraadi vahel.Ööl vastu pühapäeva on Lääne-Eestis olulise sajuta ilm. Ida-Eestis pilvisus tiheneb ning Kagu-Eestisse jõuab vihmasadu. Tuul on muutliku suunaga 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur 3.9 kraadi vahel. Maapinna lähedal võib temperatuur langeda kohati nulli kraadi lähedale.