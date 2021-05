VILJA KÜSIB | Martin Herem: miks me peaksime hoidma tööl inimesi, kes annavad enamiku kontserte meelelahutusüritustel?

Teid polegi veel lahti lastud või kuidas? See juhtub ilmselt üsna pea?

Ma ei näe praegu põhjust.

Kaitseminister Kalle Laanet on öelnud, et tema pole sugugi otsustanud kaitseväe orkestrit ja kaplaniteenistust kinni panna. Jaanus Karilaid arvas eile, et teile tuleks teha kõigepealt hoiatus ja kui sellest ei piisa, siis tuleb kinga anda.

Mõlemal on õigus nii öelda, nagu nad on öelnud. Aga ma peaksin rääkima taustast.

Jah. Kuidas siis sündis otsus kaitseväe orkester kinni panna ja kaplaniteenistus kaotada?

Eelmise aasta märtsis, kui koroonaepideemia alles algas, vaatasime meie, et riigikaitse eelarve tõenäoliselt väheneb. Tegime kärpekavad, mis olid valmis juuniks. Need kavad on meil kogu aeg riiulis olnud. Põhimõtteliselt on tegu nendesamade kärbetega, millest on praegu räägitud – ja millest räägitakse veel, sest kaplaniteenistus ja orkester on ainult üks väike osa kärbetest, alla kümne protsendi. Selline on meie varuplaan kogu aeg olnud.

Ei ole siis sugugi nii, et hakati riigieelarvestrateegiat tegema ja Kalle Laanet ütles: Herem, kärbi kümme miljonit ära? See oli juba varasem plaan?