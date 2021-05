Tallinnas pääsevad üle 50-aastased inimesed vaktsiinijärjekorras ette, kui on nõus AstraZenecaga

Mäeotsa sõnul on ettevõte teinud vaktsineerimisi alates veebruarist. "Qvalitas Arstikeskus on viinud läbi nii eesliinitöötajate, üle 50- kui ka üle 16-aastaste vaktsineerimisi," kirjeldas Mäeotsa. Kokku on manustatud 24 000 vaktsiinidoosi. Esimese ja teise doosi broneeringuid on veel ligi 7000.